Сьогодні Президент проведе нараду «Доступне житло»

Сьогодні об 11.30 Президент України Віктор ЮЩЕНКО проведе нараду з мерами міст і головами облдержадміністрацій щодо реалізації програми «Доступне житло».

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам перший заступник глави Секретаріату Президента Олександр ШЛАПАК.

«У 2008 році нам необхідно підготувати план дій, щоб стартувала програма доступного житла», - сказав він.

За його словами, останні півроку проводився аналіз вартості житла, який би дав зрозуміти, чому в Україні таке дороге житло. О.ШЛАПАК також нагадав, що суть ідеї Президента полягає в консолідації місцевих влад і учасників ринку будівництва, зокрема, з бюджету на будівництво й придбання доступного житла надається субсидія в розмірі до 30% вартості житла, споживач виплачує решту 70%, забудовник займається будівництвом житла, місцева влада безкоштовно надає землю й забезпечує підведення інженерних комунікацій.

Передбачається, що за допомогою цієї програми можна побудувати доступне житло в 60% міст України.

За словами О.ШЛАПАКА, результатом наради стане певне бачення того, як програма доступного житла буде реалізована в 2008 році.

Як повідомляв УНІАН, 26 грудня 2007 року Президент В.ЮЩЕНКО при підбитті підсумків розширеного засідання уряду заявив, що протягом півтора місяця необхідно підготувати національну програму «Доступне житло».

Президент нагадав, що щорічно всім категоріям громадян виділяється від 12 до 17 тис. кв. м за рахунок фінансування бюджетами всіх рівнів. В цілому, за його словами, на будівництво житла з бюджетів усіх рівнів виділяється 7-8 млрд. грн.

В.ЮЩЕНКО вважає недоцільним виділення бюджетних коштів на всі міністерства для будівництва житла.

Президент повідомив, що в держбюджеті на 2008 рік на будівництво житла передбачено 3 млрд. грн., тоді як житла потребує 75 тис. сімей або 300 тис. громадян.

На його думку, найбільш ефективним використання цих коштів буде при тісній координації з місцевими бюджетами. «Якщо об`єднати в програмі «Доступне житло» зусилля місцевої влади, яка повинна безкоштовно виділити ділянку під будівництво житла, це означає на 30-40% скоротити витрати центрального бюджету. Ще 29-30% повинні виділятися з державного бюджету, а решта витрат повинна лягти на вчителя, медика або солдата», - зазначив глава держави.