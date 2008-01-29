Ціни на газ стануть піднебесними

Вчора стало відомо ще про одну причину подорожчання газу. Китайська газова корпорація PetroChina оголосила про досягнення угоди з "Туркменгазом" про придбання наступного року палива за ціною $195 за тисячу кубометрів, тобто на $45 дорожче, ніж пропонує в другій половині цього року російський "Газпром". На думку експертів, ця домовленість може привести до подорожчання всього середньоазіатського газу, що відіб`ється на його ціні для України, пише "Коммерсантъ-Україна".

Минулого року Китай почав будівництво трубопроводу потужністю прокачування 30 млрд кубометрів на рік, що зв`язує західні провінції країни з Туркменією. Контракт між компаніями може бути підписаний вже наступного тижня, уточнили в прес-службі "Туркменгазу".

У грудні "Газпром" домовився з Туркменією підвищити закупівельні ціни на її газ в першій половині 2008 року до $130, а в другій – до $150 за тисячу кубометрів. Це привело до подорожчання газу для України з $130 до $179,5 за тисячу кубометрів. Тоді президент Туркменії Гурбангули Бердимухаммедов пояснив збільшення вартості пропозицією країн Європейського союзу купувати туркменський газ за вищою ціною.

У прес-службі "Газпрому" коментувати угоду між Туркменією і Китаєм вчора відмовилися. Нагадаємо, раніше "Газпром" запропонував Китаю купувати газ, що видобувається на Сахаліні і Ковиктинському газовому родовищі, за світовими цінами – $300-350 за тисячу кубометрів. "Пропозиція Китаю вкрай невигідна для `Газпрому`, вона робить неконтрольованою ціну на середньоазіатський газ, а також позбавляє можливості продавати паливо з Ковикти і Сахаліну за ринковими цінами", - говорить аналітик ІК "Регіон" Костянтин Гуляєв.

Угода між PetroChina і "Туркменгазом" може збільшити вартість палива для України, вважає колишній прес-секретар Мінпаленерго, керівник Центру енергетичних досліджень Костянтин Бородін. "Збільшення вартості газу для України цього року стало наслідком спроб Євросоюзу дістати прямий доступ до туркменського газу. Тоді консолідована позиція Росії і України дозволила зберегти постачання енергоресурсів з Туркменії в північному напрямі. Але тепер у Ашхабада з`явився східний експортний вектор, і це значно підвищить ціни на паливо для України", - говорить експерт.

За підрахунками пана Гуляєва, контракт з Китаєм дозволить Туркменії підняти ціну на газ для Росії до $195 за тисячу кубометрів. Її приклад, на думку експерта, наслідують Узбекистан і Казахстан, як це відбулося цього року. Нагадаємо, ціна на газ для України формується виходячи з вартості туркменського, узбецького і казахського газу, а також транспортування. В підсумку ціна на газ для України в 2009 році складе $220-225 за тисячу кубометрів. Аналітик "Тройка Диалог" Валерій Нестеров не виключає подорожчання до $240-250, а пан Бородін – до $260 за тисячу кубометрів.

Всі ці розрахунки будуть актуальними, якщо Україна припинить наполягати на підвищенні вартості транзиту природного газу для "Газпрому" і врегулює газовий конфлікт з Росією, упевнена аналітик ІК "Ренесанс Капітал" Катерина Малофєєва. Інакше російський монополіст може реалізувати загрозу збільшення вартості палива для України до $350 за тисячу кубометрів.