Хроніка ДАІ: 19 днів - 19 тисяч водіїв без прав

На автошляхах України тривають широкомасштабні оперативно-профілактичні заходи.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Департаменту ДАІ МВС України, від початку проведення цих заходів працівники Державтоінспекції зафіксували 532977 порушень Правил дорожнього руху, виявили 23422 фактів керування транспортними засобами у нетверезому стані.

Окрім того, виявлено 77447 фактів створення аварійної обстановки на вулицях та автошляхах, винесено 19167 постанов про позбавлення порушників права керування, винесено 44916 постанов про накладення штрафу за порушення ПДР. Станом на 29 січня вилучено за рішенням судів 19 тисяч посвідчень водіїв.

Як повідомляв УНІАН, з метою виконання вимог Указу Президента України від 20 листопада 2007 року № 1121/2007 “Про невідкладні заходи із забезпечення безпеки дорожнього руху” та стабілізації стану аварійності на автошляхах держави упродовж місяця, з 10 січня по 10 лютого поточного року, підрозділами ДАІ проводиться широкомасштабне оперативно-профілактичне відпрацювання.

Цілодобово у державі працюють понад 6 тис. працівників Державтоінспекції. Вони несуть службу на 157 постах та 1062 маршрутах патрулювання (у звичайному режимі було залучено 4,5 тис. працівників ДАІ).