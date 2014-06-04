Міносвіти рекомендує ВУЗам Донбасу призупинити навчання

Як пояснила перший заступник міністра освіти Інна Совсун, у випадку зі студентами на Донбасі ситуація наступна: міністерство постійно зв'язується з ВУЗами, і тепер в письмовому порядку рекомендувало їм призупинити навчання, або перевести на дистанційну форму, щоб не піддавати студентів і педагогів небезпеці.

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Інна Совсун також зазначила, що МОН отримало лише 2 звернення від студентів з Донбасу по переведенню їх на навчання в інші області.

«У зв'язку з воєнними діями, ми розуміємо, що навчальний процес на Донбасі нормально проводити неможливо, тому МОН рекомендував такий порядок: студентам невипускних курсів перенести сесію на вересень, а студентам випускнихкурсів здавати державні іспити в дистанційному, електронному форматі, щоб не було необхідності приходити до ВУЗу, який несподівано може бути захоплений або обстріляний», - підкреслила Інна Совсун.