В Україні буде від 13° морозу до 6° тепла

30 січня за прогнозами синоптиків на території України очікується хмарна з проясненнями погода, без істотних опадів, лише у західних, а вдень і в північних областях місцями пройде невеликий сніг, мокрий сніг, вдень на заході з дощем. У західних областях вночі та вранці місцями туман. На дорогах країни, крім південної частини, ожеледиця. Вітер північно-західний, західний, 5-10 м/с. Температура вночі 2-7° морозу, на Лівобережжі, в степовій частині Криму та Карпатах 8-13° морозу; вдень від 3° тепла до 2° морозу, у східних областях до 5° морозу, у західних областях місцями 4-6° тепла.

Про це УНІАН повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

31 січня -1 лютого буде хмарно з проясненнями. На більшій частині території невеликі, місцями помірні опади у вигляді мокрого снігу, вдень подекуди з дощем, лише 31 січня у південній та східній частині, а 1 лютого в західних областях без істотних опадів. Місцями туман, ожеледь, налипання мокрого снігу, на дорогах ожеледиця. Вітер переважно південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 1-6° морозу, 31 січня у східних областях, Приазов’ї та степовій частині Криму 8-13° морозу; вдень від 2° морозу до 3° тепла, у південній частині, а 1 лютого і на Закарпатті 1-6° тепла.

2 лютого в західних та північних областях часом пройдуть невеликі опади (вдень 2 лютого в Карпатах і на Закарпатті, протягом 3 лютого в західному регіоні помірні опади) у вигляді мокрого снігу та дощу; на решті території без істотних опадів. Температура вночі від 4° морозу до 2° тепла (2 лютого у східній частині 1-6° морозу, 3 лютого на півдні місцями 3-5° тепла); вдень 0-6° тепла, на півдні 4-10° тепла.

У м.Києві та області 30 січня буде хмарно з проясненнями, вночі без істотних опадів, вдень місцями очікується невеликий мокрий сніг. На дорогах ожеледиця. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура вночі 4-6° морозу, вдень близько 0°.

31 січня -1 лютого очікується хмарна з проясненнями погода. Вдень 31 січня та вночі 1 лютого невеликий мокрий сніг, в решту часу без істотних опадів. На дорогах ожеледиця. Вітер переважно південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 1-6° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла.

2-3 лютого часом невеликі опади. Температура вночі 0-4° морозу, вдень 1-5° тепла.