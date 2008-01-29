5 канал не побачив звільнень, але помітив маніпуляції

5 канал спростовує повідомлення щодо припинення співпраці та звільнення деяких журналістів.

Про це йдеться в заяві прес-служби 5 каналу у відповідь на повідомлення про усунення від ведення програми "Час" Єгора Соболєва.

"Зважаючи на ухвалені на 2008 рік стратегії та сітки мовлення, у вечірньому прайм-таймі "5 каналу" передбачено новий програмний продукт, на каналі з’являться нові обличчя, нові проекти", - сказано у ній.

"Також частиною загального переформатування є пропозиція ключовим обличчям каналу взяти участь у створенні нових телепрограм, які б не суперечили концепції інформаційного каналу", - повідомляє прес-служба.

На 5 каналі також називають недостовірними повідомлення, "які останнім часом з’явились в інформаційному просторі України щодо структурних та кадрових змін на "5 каналі".

Стосовно того, як "5 канал" працюватиме в новому сезоні, 5 канал обіцяє повідомити 4 лютого у плановому прес-релізі "Новий сезон "Першого Інформаційного".

"Будь-які інші тлумачення кадрових переміщень усередині каналу нами сприймаються, як спроби маніпуляції", - заявляють представники каналу.

"Щодо можливих змін у складі керівництва "5 каналу", то до офіційного підписання трудової угоди з потенційним працівником будь-яка поширена в інтернеті інформація трактується нами як чутки", - йдеться у заяві.

Як відомо, Соболєв підтвердив інформацію про своє усунення від ведення "Часу", заявивши, що вже давно його обіцяв звільнити Петро Порошенко.

Українська правда