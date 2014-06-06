Чоловіка, який застрелив двох людей у нічному клубі в Одесі, посадили довічно

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні Приморський районний суд Одеси після багатогодинного засідання виніс вердикт Владиславу Андрієвському - довічне ув`язнення. Обвинувачений визнаний винним в умисному вбивстві з обтяжливими обставинами, хуліганстві та нанесенні тілесних ушкоджень середньої тяжкості.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Один боєць спецпідрозділу вбив іншого в нічному клубі

Другий чоловік, Роман Сохань, обвинувачений у переховуванні (ч.1 ст.396 - «Приховування злочину» КК України) Андрієвського, засуджений до 3 років позбавлення волі, але амністований.

Крім того, суд, задовольнивши цивільний позов потерпілих (сім`ї загиблих), зобов`язав Андрієвського виплатити їм моральну та матеріальну шкоду в розмірі 12 млн грн.

Як повідомляв УНІАН, за даними Відділу зв`язків з громадськістю УМВС в Одеській області 9 грудня 2012 близько 3.00 в чергову частину міліції надійшло повідомлення, що двоє озброєних чоловіків розстріляли в барі «Белліні» 29-річну жінку та 24-річного чоловіка, ще троє відвідувачів отримали вогнепальні поранення.

Підозрювані намагалися втекти з місця злочину на автомобілі «Мерседес», але були затримані. У них вилучено мисливську рушницю АКСУ ”Вулкан”, три споряджені магазини до нього та мисливський ніж. Затримані виявилися жителями Полтави 1973 і 1977 років народження, обидва мають судимості.

Фігуранти звинувачувалися за низкою статей Кримінального кодексу України: хуліганство, умисне нанесення тілесних ушкоджень середньої тяжкості, умисне нанесення легких тілесних ушкоджень, умисне нанесення тяжких тілесних ушкоджень, умисне вбивство двох осіб, вчинене способом, небезпечним для життя багатьох, з хуліганських спонукань, підробка документів, приховування злочину.