10-13 червня виставка-ярмарок "Сезон ЛІТО" у Київському Палаці Спорту
Літо - це завжди свято тепла, сонця, яскравих фарб й одягнутися літом хочеться яскраво,
у натуральне і, бажано, не дуже дорого. Для здійснення таких бажань і організовуються виставки-продажі в Палаці спорту.
Відвідайте виставку-ярмарок товарів легкої промисловості "Сезон ЛІТО" в Київському Палаці спорту. Виставка відкривається у вівторок (10 червня) і працює чотири дні по п'ятницю (13 червня) включно. Ця цікава виставкова подія надасть можливість кожному відвідувачеві порадувати себе, своїх близьких і рідних обновами.
Виставки-ярмарки в Київському Палаці спорту давно і заслужено користуються популярністю у киян. Тут є різноманітність вибору товарів жіночого, чоловічого і дитячого асортименту. На ярмарок можна прийти усією сім'єю - ніхто не залишиться без обнови.
Жінки, які влітку віддають перевагу виробам із натуральних тканин, не залишаться байдужі до якості і асортименту одягу з Індії, Туреччини, та від сучасних українських виробників.
Для чоловіків: класичні костюми, величезний вибір сорочок, краваток, трикотажу українського, польського, турецького виробництва.
На виставці-ярмарку представлений великий вибір сезонного взуття – новинки із колекцій для літа.
Доповнити свій гардероб яскравим шарфом або сумкою зможе кожен - такі різноманітні пропозиції модних шарфів, хусток і сумок на виставці.
Особливою популярністю користується недорогий дитячий трикотаж
українського виробництва.
Футболки, шорти, купальники та інші товари для відпочинку - в широкому асортименті.
На відкритому майданчику перед Палацом спорту в ці дні розгорнута експозиція виставки-продажу "Зелений ярмарок» для дачників, садівників та інших поціновувачів вирощування та догляду за рослинами.
Перерахувати асортимент виробів, представлених на виставці-ярмарку, складно. І це гарантує, що кожен відвідувач знайде тут для себе все, що йому потрібне.
Відвідайте ярмарок і упевніться в цьому самі.
Виставка працює з 11.00 до 19.00. Вхід вільний.
Детальна інформація за телефонами: (044) 362-13-70, (096) 506-83-34, (093) 904-10-11