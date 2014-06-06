10-13 червня виставка-ярмарок "Сезон ЛІТО" у Київському Палаці Спорту

Літо - це завжди свято тепла, сонця, яскравих фарб й одягнутися літом хочеться яскраво,

у натуральне і, бажано, не дуже дорого. Для здійснення таких бажань і організовуються виставки-продажі в Палаці спорту.

Відвідайте виставку-ярмарок товарів легкої промисловості "Сезон ЛІТО" в Київському Палаці спорту. Виставка відкривається у вівторок (10 червня) і працює чотири дні по п'ятницю (13 червня) включно. Ця цікава виставкова подія надасть можливість кожному відвідувачеві порадувати себе, своїх близьких і рідних обновами.

Виставки-ярмарки в Київському Палаці спорту давно і заслужено користуються популярністю у киян. Тут є різноманітність вибору товарів жіночого, чоловічого і дитячого асортименту. На ярмарок можна прийти усією сім'єю - ніхто не залишиться без обнови.

Жінки, які влітку віддають перевагу виробам із натуральних тканин, не залишаться байдужі до якості і асортименту одягу з Індії, Туреччини, та від сучасних українських виробників.

Для чоловіків: класичні костюми, величезний вибір сорочок, краваток, трикотажу українського, польського, турецького виробництва.

На виставці-ярмарку представлений великий вибір сезонного взуття – новинки із колекцій для літа.

Доповнити свій гардероб яскравим шарфом або сумкою зможе кожен - такі різноманітні пропозиції модних шарфів, хусток і сумок на виставці.

Особливою популярністю користується недорогий дитячий трикотаж

українського виробництва.

Футболки, шорти, купальники та інші товари для відпочинку - в широкому асортименті.

На відкритому майданчику перед Палацом спорту в ці дні розгорнута експозиція виставки-продажу "Зелений ярмарок» для дачників, садівників та інших поціновувачів вирощування та догляду за рослинами.

Перерахувати асортимент виробів, представлених на виставці-ярмарку, складно. І це гарантує, що кожен відвідувач знайде тут для себе все, що йому потрібне.

Відвідайте ярмарок і упевніться в цьому самі.

Виставка працює з 11.00 до 19.00. Вхід вільний.

Детальна інформація за телефонами: (044) 362-13-70, (096) 506-83-34, (093) 904-10-11

www.profexpo.kiev.ua