10-13 червня виставка-ярмарок "Сезон ЛІТО" у Київському Палаці Спорту

15:13, 06 червня 2014
Суспільство
0 0

Літо -  це  завжди свято тепла, сонця, яскравих фарб й одягнутися літом  хочеться яскраво,

у натуральне  і, бажано, не дуже дорого.    Для здійснення таких  бажань і організовуються  виставки-продажі в Палаці спорту.

Відвідайте виставку-ярмарок товарів легкої промисловості "Сезон ЛІТО"  в Київському  Палаці спорту.   Виставка відкривається у вівторок  (10 червня) і працює чотири дні по п'ятницю (13 червня) включно. Ця цікава виставкова подія надасть  можливість  кожному  відвідувачеві порадувати себе, своїх близьких і рідних обновами.

Виставки-ярмарки в Київському  Палаці спорту давно і заслужено користуються  популярністю у киян.   Тут є різноманітність вибору  товарів жіночого,  чоловічого і дитячого асортименту. На ярмарок можна прийти усією сім'єю - ніхто не залишиться  без обнови. 

Жінки, які влітку  віддають  перевагу  виробам із натуральних тканин,  не залишаться  байдужі до якості і асортименту одягу з Індії, Туреччини, та від сучасних  українських  виробників.

Для чоловіків: класичні костюми, величезний вибір сорочок, краваток,  трикотажу  українського,   польського, турецького виробництва.

На виставці-ярмарку представлений великий вибір сезонного взуття – новинки із колекцій для  літа.

Доповнити свій гардероб яскравим шарфом або сумкою зможе кожен  - такі  різноманітні пропозиції модних шарфів, хусток і сумок на виставці.

Особливою популярністю користується недорогий дитячий трикотаж 

українського   виробництва.

Футболки, шорти, купальники та інші товари для відпочинку - в широкому асортименті.

На відкритому майданчику перед Палацом спорту в ці дні розгорнута експозиція виставки-продажу "Зелений ярмарок» для дачників, садівників та інших поціновувачів вирощування та догляду за рослинами.

Перерахувати асортимент виробів, представлених на виставці-ярмарку, складно.  І це гарантує, що кожен відвідувач знайде тут для себе все, що йому потрібне. 

Відвідайте ярмарок і упевніться в цьому самі.

Виставка працює з 11.00 до 19.00. Вхід вільний.

Детальна інформація за телефонами: (044) 362-13-70, (096) 506-83-34, (093) 904-10-11

www.profexpo.kiev.ua

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter