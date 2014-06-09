Троє людей травмовані внаслідок вибуху в Миколаєві - ДСНС

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив начальник головного управління Держслужби з надзвичайних ситуацій України в Миколаївській області Максим Грицаєнко.

"Наразі, за попередніми даними, троє людей дістали травми, двоє з них від госпіталізації відмовилися, один перебуває у лікарні, стан його тяжкий, він у шоковому стані, близько 45% опіків тіла", - сказав Грицаєнко.

За даними ГУ ДСНС області, було евакуйовано 54 мешканців із під'їзду, в якому стався вибух, і з сусіднього.

Зараз рятувальники розбирають завали.

"На даний момент проводиться розбирання конструкцій для того, щоб потрапити під завали. Оголошується "хвилина тиші". Наразі, на жаль, "хвилина тиші" ніякої нам інформації не дала. Працюємо далі", - сказав Грицаєнко.

За його даними, мешканці будинку поки ще не зверталися з інформацією про те, що під завалами хтось залишився.

"Доки не переконаємося в чистоті завалів, роботи проводитимуться в цілодобовому режимі", - сказав начальник ГУ ДСНС області.

Попередні причини вибуху у відомстві не називають.

"Про попередні причини вибуху ми розповімо, коли закінчимо розбір завалів повністю. Поки що рано говорити. Працюють експерти, працюють криміналісти, працюють співробітники всіх служб..." - сказав Грицаєнко.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 9 червня, о 04.59 в м. Миколаїв по вул. Молодогвардійська, 28, у квартирі на п'ятому поверсі п'ятиповерхового житлового будинку стався вибух – попередньо, побутового газу – без подальшого горіння.

Вибухом зруйновано міжповерхове перекриття.

До ліквідації наслідків вибуху залучено від ДСНС 10 од. техніки і 55 осіб особового складу.

Станом на 7 годину ранку 9 червня рятувальники розбирають завал на 4 поверсі за допомогою крана з метою виявлення потерпілих.