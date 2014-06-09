Зі зруйнованого вибухом будинку в Миколаєві евакуювали 54 людини
У Миколаєві рятувальники евакуювали 54 мешканців із п'ятиповерхового житлового будинку по вул. Молодогвардійська, в якому стався вибух вранці 9 червня.
Про це УНІАН повідомили в головному управлінні Держслужби з надзвичайних ситуацій України у Миколаївській області.
"По прибуттю на місце було встановлено, що вибух стався на п'ятому поверсі, внаслідок чого сталося обвалення будівельних конструкцій п'ятого і частково четвертого поверхів", - повідомили у відомстві.
Під час проведення розвідки особовим складом аварійно-рятувальних підрозділів був виявлений один із мешканців будинку, чоловік, 1977 року народження. У тяжкому стані його доправили до реанімаційного відділення Миколаївської міської лікарні №3.
Читайте такожДружина імовірного винуватця вибуху в Миколаєві не вірить в офіційну версіюНа місці події працюють аварійно-рятувальна техніка ГУ ДСНС України в Миколаївській області і служби цивільного захисту міста.
Зараз продовжуються пошукові і аварійно-рятувальні роботи.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 9 червня, о 04.59 у м. Миколаїв по вул. Молодогвардійська, 28, у квартирі на п'ятому поверсі п'ятиповерхового житлового будинку стався вибух – попередньо, побутового газу – без подальшого горіння.
Вибухом зруйновано міжповерхове перекриття в одній кімнаті між 5 і 4 поверхами і дах над квартирою.
До ліквідації наслідків вибуху залучено від ДСНС 10 од. техніки і 55 осіб особового складу.
Станом на 7-му годину ранку 9 червня рятувальники розбирають завал на 4 поверсі за допомогою крана з метою виявлення потерпілих.