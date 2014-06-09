Зі зруйнованого вибухом будинку в Миколаєві евакуювали 54 людини

Про це УНІАН повідомили в головному управлінні Держслужби з надзвичайних ситуацій України у Миколаївській області.

"По прибуттю на місце було встановлено, що вибух стався на п'ятому поверсі, внаслідок чого сталося обвалення будівельних конструкцій п'ятого і частково четвертого поверхів", - повідомили у відомстві.

Під час проведення розвідки особовим складом аварійно-рятувальних підрозділів був виявлений один із мешканців будинку, чоловік, 1977 року народження. У тяжкому стані його доправили до реанімаційного відділення Миколаївської міської лікарні №3.

Читайте такожДружина імовірного винуватця вибуху в Миколаєві не вірить в офіційну версіюНа місці події працюють аварійно-рятувальна техніка ГУ ДСНС України в Миколаївській області і служби цивільного захисту міста.

Зараз продовжуються пошукові і аварійно-рятувальні роботи.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 9 червня, о 04.59 у м. Миколаїв по вул. Молодогвардійська, 28, у квартирі на п'ятому поверсі п'ятиповерхового житлового будинку стався вибух – попередньо, побутового газу – без подальшого горіння.

Вибухом зруйновано міжповерхове перекриття в одній кімнаті між 5 і 4 поверхами і дах над квартирою.

До ліквідації наслідків вибуху залучено від ДСНС 10 од. техніки і 55 осіб особового складу.

Станом на 7-му годину ранку 9 червня рятувальники розбирають завал на 4 поверсі за допомогою крана з метою виявлення потерпілих.