Тимошенко наполягає на перегляді газових контрактів з РФ і посилається на ЄС

Прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО заявляє, що Європейський Союз підтримав наміри України переглянути контракти на постачання газу з Росією, що дозволило б Україні підписати довготривалі контракти на постачання газу з Російською Федерацією.

Про це повідомляє сьогодні агентство “Bloomberg”.

Як пише агентство, Ю.ТИМОШЕНКО хоче переглянути угоду на постачання газу з Росії, підняти тарифи на транзит російського газу та тарифи на зберігання газу в українських підземних сховищах газу та позбутися газотрейдера RosUkrEnergo, про що хоче поговорити під час свого візиту до Москви, запланованого на 21 лютого.

За інформацією агентства, Ю.ТИМОШЕНКО заявила, що пропонуватиме формульний підхід для визначення ціни на газ.

“Я почула підтримку такого типу переговорів тут сьогодні. ЄС зацікавлений у формуванні довготривалої цінової політики”, - цитує агентство українського прем’єра.

Агентство нагадує, що Росія постачає до ЄС чверть усього газу, що споживається в країнах-членах, з них ¾ постачається через Україну. На початку 2006 року Росія планувала вчетверо збільшити ціну на газ і обмежила постачання газу до України після того, як Київ відмовився погодитися на таке підвищення цін.

“Ринок має регулювати все. Це має бути ринкове регулювання всього... Має бути ринкова, а не політична дискусія”, - цитує агентство Ю.ТИМОШЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, українській прем’єр вже неодноразово заявляла про намір переглянути схему постачання газу в Україну з метою вилучення з ринку посередників.

28-29 січня Ю.ТИМОШЕНКО перебувала з візитом в Брюсселі, в ході якого, зокрема, зустрілася з представниками іноземних ЗМІ, серед яких інформаційні агентства “France Presse” та “Bloomberg”.