У Миколаєві закінчили розбирати завали після вибуху в п'ятиповерхівці, мешканців відселяють до санаторію

У Миколаєві аварійні служби завершили пошукові і аварійно-рятувальні роботи в п'ятиповерховому житловому будинку по вул. Молодогвардійська, де 9 червня стався вибух.

Як повідомили УНІАН у Головному управлінні Держслужби з надзвичайних ситуацій України в Миколаївській області, роботи завершилися учора увечері. Після цього на об'єкті почалися відновні роботи.

О 18.00 під'їзд № 2 (сусідній з тим, де стався вибух) було підключено до водо- і електрозабезпечення, евакуйовані мешканці цього під'їзду повернулися в свої квартири.

Місцеві органи влади організували відселення мешканців першого під'їзду в санаторій-профілакторій «Чайка». Поки що відселено 22 осіб, 13 розміщено у родичів.





Як повідомляв УНІАН, 9 червня о 4.59 в Миколаєві в квартирі на п'ятому поверсі п'ятиповерхового житлового будинку стався вибух без подальшого горіння. Зруйновано міжповерхове перекриття. Травмовано 3 осіб, одну з яких госпіталізовано у тяжкому стані.

Рятувальники під час розбору завалів виявили на 4-му поверсі тіло жінки.