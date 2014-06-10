У пункті пропуску «Довжанський» терористи перевіряють документи та вантажі

Люди, які встановили контроль над пунктом пропуску, назвали себе представниками першої Луганської козацької сотні. За їх словами, пункт пропуску працює в штатному режимі. У людей, що перетинають кордон, перевіряють документи і вантаж. Рішення про пропуск через кордон приймають представники місцевої міліції, які перейшли на бік терористів, передає 112.ua.

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Один з керівників пункту пропуску розповів, що пасажиропотік на даній ділянці досить великий. «В основному вивозять дружин і дітей. Як тільки закінчаться військові дії, підуть на переговори, ми передамо все це цивільним особам, які будуть продовжувати займатися митницями», - повідомив він.

Виконуюча обов'язки голови Луганської обласної державної адміністрації Ірина Верігіна підтвердила, що люди залишають регіон. «Люди виїжджають, тому що бомблять і є страх. Місто порожнє», - розповіла вона.

Нагадаємо, 5 червня Кабінет міністрів прийняв рішення про припинення руху через окремі пункти пропуску на кордоні з Росією, серед них значився пункт пропуску «Довжанський».