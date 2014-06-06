Держприкордонслужба закрила 8 пунктів пропуску на українсько-російському кордоні
12:51, 06 червня 2014Політика
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У Донецькій і Луганській областях тимчасово припинено рух через 8 пунктів пропуску на українсько-російському кордоні.
Україна закрила 8 пунктів пропуску на кордоні з Росією / фото УНІАН
Як повідомили УНІАН у відділі з питань взаємодії зі ЗМІ адміністрації Державної прикордонної служби, в цілях безпеки за рекомендацією Держприкордонслужби Кабінет міністрів прийняв рішення про припинення руху в пунктах пропуску через державий кордонміж Україною і Росією.
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Зокрема, припинена робота таких пунктів пропуску: Маринівка-Куйбишево в Донецькій області; Должанський-Новошахтинськ, Червонопартизанськ-Гуково, Червона Могила-Гуково, Новоборівці-Олексієво-Тузловка, Краснодарський-Донецьк, Краснодарський-Нижній Швирів, Північний-Донецьк в Луганській області.
Про це рішення російська сторона сповіщена.
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