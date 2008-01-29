Бойко: реалізація проекту White Stream неможлива з трьох основних причин

Народний депутат України, заступник голови парламентського комітету з питань ПЕК Юрій БОЙКО вважає, що вартість проекту будівництва газопроводу White Stream може скласти 10-15 млрд. дол.

Про це Ю.БОЙКО заявив в коментарі щодо проекту будівництва газопроводу White Stream, переданому УНІАН.

Зокрема, на його думку, реалізація проекту White Stream неможлива з трьох основних причин. По-перше, політична вага Євросоюзу вже «кинута» на підтримку конкуруючого проекту Nabucco – трубопроводу з Туркменістану в ЄС територією Закавказзя, Туреччини і Балкан. Спроби Єврокомісії одержати в своє розпорядження газові запаси Туркменістану вже спричинили подорожчання туркменського газу для України з початку 2008 року.

По-друге, вважає Ю.БОЙКО, нестабільність транзитної політики України в газовій сфері навряд чи приверне європейських партнерів для капіталовкладень в проект.

Третьою і головною причиною він називає фінансову. Вартість проекту White Stream, за найскромнішими підрахунками, складе 10-15 мільярдів доларів. Не маючи таких коштів, зазначає Ю.БОЙКО, Україна вимушена буде звернутися за політичною і фінансовою підтримкою до інституцій ЄС, але Євросоюз зацікавлений в отриманні газу Центральної Азії для власних споживачів.

Таким чином, за словами депутата, Україні в проекті White Stream, в кращому разі, уготована роль транзитера. Іншими словами, наша економіка втратить доступ до ресурсів недорогого центральноазіатського газу, поступившись ним споживачам ЄС, а внутрішній ринок України буде забезпечуватися газом російського видобутку за світовими цінами, наголошує Ю.БОЙКО.

Як повідомляв УНІАН, 29 січня прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО запропонувала Європейському Союзу бути партнером в реалізації проекту White Stream з постачання газу до Європи.

28 січня Ю.ТИМОШЕНКО заявила про намір спільно з Євросоюзом побудувати новий газопровід White Stream, який з`єднає країни Центральної Азії з державами ЄС через Чорне море і Україну.