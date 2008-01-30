Міністр МНС про нове укриття для зруйнованого блоку Чорнобильської АЕС

У першому кварталі 2008 року має розпочатися будівництво фундаменту для нового укриття над четвертим енергоблоком Чорнобильської АЕС.

Про це, відповідаючи на запитання журналістів, повідомив міністр з питань надзвичайних ситуацій Володимир ШАНДРА.

«Я думаю, що в кінці першого кварталу ми почнемо робити фундаменти, які вже спроектовані», - сказав він.

За словами В.ШАНДРИ, наразі ведуться проектні роботи будівництва об’єкту, і він сподівається, що протягом 9 місяців ці роботи будуть завершені. Що стосується завершення будівництва нового укриття, то і в цьому випадку міністр висловлює сподівання, що це відбудеться згідно з планом – у 2012 році.