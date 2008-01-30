Черномирдін не розуміє, про яких газових посередників говорить Тимошенко

Посол Росії в Україні Віктор ЧЕРНОМИРДІН відзначає, що він не розуміє, про яких посередників в українсько-російських газових відносинах говорить прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО.

Про це він сказав у відповідь на прохання УНІАН прокоментувати заяву Ю.ТИМОШЕНКО про необхідність ліквідувати посередників в газових відносинах між Україною і РФ.

«Я не знаю, чого вона хоче, що вона має на увазі, яких посередників», - сказав посол. За його словами, з боку Росії працює державна компанія «Газпром», і процес постачання газу є підконтрольним і прозорим. «Інших компаній у нас немає», - сказав В.ЧЕРНОМИРДІН.

При цьому він відзначив, що скоро відбудеться візит Ю.ТИМОШЕНКО до Москви (запланований на 21 лютого – УНІАН), і тоді стане ясно, яких посередників вона мала на увазі».

Відповідаючи на запитання про те, чи можуть газові питання обговорюватися на засіданні міждержавної комісії Ющенко-Путін 12 лютого, В.ЧЕРНОМИРДІН відзначив: «Президенти все можуть обговорювати, у тому числі і це питання».

Довідка УНІАН. Компанія RosUkrEnergo AG (Швейцарія) є ексклюзивним постачальником газу до України, реалізовуючи його українським споживачам через ЗАТ "УкрГаз-Енерго".

50% RosUkrEnergo належить російському газовому монополістові ВАТ "Газпром", 45% – українському бізнесменові Дмитру ФІРТАШУ, 5% - Івану ФУРСІНУ.

28 січня в Брюсселі після зустрічі з президентом Європейської комісії Жозе Мануелем БАРРОЗУ Ю.ТИМОШЕНКО в черговий раз заявила, що наполягає на ліквідації всіх посередників у газових відносинах між Україною і Росією.

«Моя позиція абсолютно незмінна: Україні не потрібні для контрактів на постачання газу з Туркменістану, Узбекистану, Казахстану ніякі тіньові посередники. Наявність таких посередників є ознакою певних корупційних дій», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.