У Горлівці на території виправної колонії горіла школа

Про це йдеться у повідомленні прес-служби ДСНС.

"У м. Горлівка на території виправної колонії №27 Державної пенітенціарної служби України о 1 год. 11 червня в двоповерховій будівлі загальноосвітньої школи виникла пожежа. О 4 год. 45 хв. вісьма пожежно-рятувальними відділеннями ДСНС пожежу ліквідовано. Жертв та постраждалих немає. Внаслідок пожежі вогнем знищено перекриття будівлі на площі близько 416 кв. м, міжповерхове перекриття на площі близько 208 кв. м та шкільне майно", - йдеться у повідомленні.Читайте такожУ Києві горіла школа, постраждалих немає

Причина пожежі встановлюється.

На місці події працювала оперативна група Головного управління ДСНС України у Донецькій області.