У Горлівці на території виправної колонії горіла школа
08:29, 11 червня 2014Суспільство
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Жертв та постраждалих немає. Внаслідок пожежі вогнем знищено перекриття будівлі на площі близько 416 кв. м, міжповерхове перекриття на площі близько 208 кв. м та шкільне майно.
У Горлівці на території виправної колонії горіла школа - ДСНС
Про це йдеться у повідомленні прес-служби ДСНС.
"У м. Горлівка на території виправної колонії №27 Державної пенітенціарної служби України о 1 год. 11 червня в двоповерховій будівлі загальноосвітньої школи виникла пожежа. О 4 год. 45 хв. вісьма пожежно-рятувальними відділеннями ДСНС пожежу ліквідовано. Жертв та постраждалих немає. Внаслідок пожежі вогнем знищено перекриття будівлі на площі близько 416 кв. м, міжповерхове перекриття на площі близько 208 кв. м та шкільне майно", - йдеться у повідомленні.Читайте такожУ Києві горіла школа, постраждалих немає
Причина пожежі встановлюється.
На місці події працювала оперативна група Головного управління ДСНС України у Донецькій області.
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