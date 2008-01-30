Влада Києва обіцяє надати безкоштовне житло 500 сім’ям

Влада Києва обіцяє цього року надати безкоштовне житло понад 500 сім’ям.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Київської міської державної адміністрації.

За інформацією першого заступника голови КМДА Дениса БАССА, «ми виділили понад 200 млн. грн. на будівництво пускових будинків, тобто тих, що здаватимуться в експлуатацію цього року, та задільних – завершення яких передбачено пізніше. За рахунок цих коштів у 2008 році буде збудовано та придбано 511 квартир для безкоштовного надання черговикам квартирного обліку з видачею ордерів”.

Крім того, за його словами, від забудовників за рахунок встановлених відрахувань площі місто має отримати 775 квартир в поточному році.

Д.БАСС повідомив, що зараз житло для черговиків квартирного обліку за кошти міського бюджету споруджується переважно на житловому масиві Троєщина, зокрема у 14-му мікрорайоні на ділянках 45,46 та 48 (буд.1,2), та на вулицях Милославській (буд.1,4) і Бальзака (4-6, секція Г). Також зводяться будинки на вул. Автозаводській, 15-А, вул. Алма-Атинській, 39, вул. Рогозівській, 1-А та на житловому масиві Позняки у 3-му мікрорайоні, буд. 7.

За даними Головного управління житлового забезпечення, на початок 2008-го року в районних у м. Києві державних адміністраціях на квартирному обліку перебувало 120 тис. 931 родина (станом на 1 січня 2007 року на такій черзі перебувало 127 тис. 418 родин).

Згідно з повідомленням прес-служби КМДА, у 2006 році черговикам було виділено 2 тис. 280 квартир, у 2007 р. - 2 тис. 850 квартир.