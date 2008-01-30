Єврокомісія пропонує Раді ЄС підтримати вступ України до СОТ

Європейська комісія пропонує Раді Євросоюзу підтримати вступ України до Світової організації торгівлі (СОТ).

Про це йдеться у проекті рішення Ради ЄС, запропонованому Єврокомісією 23 січня, текст якого має УНІАН.

У пояснювальній записці до проекту рішення зазначається, що після 14 років із моменту початку переговорів у 1993 році, країни-члени СОТ та Україна досягли фінальної стадії узгодження вступу України до СОТ, і тепер для формальної підтримки членства України в СОТ з боку Євросоюзу має бути ухвалене рішення Ради ЄС.

У документі зазначається, що на момент приєднання до СОТ на промислові товари середні ставки імпортного мита в Україні становлять 4,91%, і будуть знижені до 4,81%. Перехідний період від 1 до 5 років встановлено лише по 226 позиціях промислових товарів. При цьому лише на 71 тарифну позицію ставки мита становитимуть 15% і вище, і тільки на 5 тарифних позицій – залишаться на найвищому рівні в 25%. При цьому на продукцію паперової промисловості, медичне обладнання, фурнітуру та іграшки мита будуть скасовані, в деяких інших секторах вони становитимуть менше 1% (обладнання для сільського господарства – 0,71%, для будівництва – 0,35%, продукція металургії – 0,22%, фармацевтичної промисловості – 0,05%). Мито на продукцію хімічної промисловості становитиме 5,32%, продукцію машинобудування – 5,33%, автомобілі та складові – 7,97%.

На сільськогосподарську продукцію середні імпортні мита з моменту вступу України до СОТ становитимуть 11,05%, і будуть зменшені до 10,61%. При цьому, лише по 20 тарифних позиціях запроваджений перехідний період терміном на 2 роки. Найбільші ставки мита діятимуть в Україні на насіння соняшника – 30% та цукор – 50%.

У пояснювальній записці також зазначається, що Україна взяла на себе зобов’язання не застосовувати дискримінаційних обмежень до іноземних компаній в переважній більшості секторів сфери послуг. Україна, зокрема, не брала зобов’язань лише щодо таких сфер послуг, як послуги з безпеки та розслідувань, аудіовізуальні послуги, послуги космічного транспорту, послуги з буксирування та розвантаження на морському й залізничному транспорті. У сфері фінансових послуг в Україні протягом 5 років після вступу не працюватимуть прямі філіали страхових компаній, а після перехідного періоду збережуться певні обмеження на їхню діяльність.

Крім того, в документі зазначається, що на фінальній стадії багатосторонніх переговорів члени СОТ вирішили для забезпечення відповідності українського торговельного законодавства стандартам СОТ внести частину зобов’язань до Протоколу про вступ та до звіту робочої групи. Єврокомісія у пояснювальній записці до проекту рішення Ради ЄС наводить протокольні зобов’язання України, що становлять сферу інтересів ЄС.

Зокрема, у документі зазначається, що у сфері цінової політики Україна взяла на себе зобов’язання не застосовувати вимог до обов’язкової мінімальної ціни на будь-які імпортні товари. Крім того, з моменту приєднання України до СОТ всі тарифи на транспортування вантажів залізничним транспортом мають носити недискримінаційний характер як для вантажів, що пересуваються всередині країни, так і для імпортних, експортних і транзитних вантажів.

У сфері ліцензування алкогольної продукції Україна встановила плату за ліцензію на імпорт та експорт алкогольних напоїв і тютюну в розмірі 780 грн. (104 євро), що відповідає вартості наданих послуг з оформлення ліцензії, а також взяла на себе зобов’язання дотримуватися цього рівня після приєднання до СОТ.

У сфері застосування внутрішніх податків на імпорт, зазначається у документі, Україна скасувала дискримінаційні акцизи на імпортну алкогольну продукцію, а також скасувала пільги зі сплати ПДВ на імпорт автомобілів, продукції суднобудування та літакобудування. Україна також взяла на себе зобов’язання дотримуватися такого застосування внутрішніх податків і після вступу до СОТ.

У сфері експортних мит Україна взяла на себе зобов’язання значно знизити мита на металобрухт, шкіри тварин, живих тварин і насіння соняшнику в період від 5 до 8 років. При цьому план зниження та знижений рівень мит застосовуватиметься з моменту набуття членства в СОТ. Україна також відмовилася від надання субсидій автомобілебудуванню, суднобудуванню й літакобудуванню і взяла зобов’язання не застосовувати такі субсидії в майбутньому.

У питанні транзиту Україна вживатиме всіх необхідних заходів для управління транзитом товарів, включаючи транзит енергоресурсів, а також застосовуватиме тарифи на транзит відповідно до статті V ГАТТ/СОТ (Генеральної угоди по торгівлі та тарифах).

Як повідомляв УНІАН, 16 січня цього року Україна та ЄС досягли компромісу в питанні експортних мит, що зняло останню перешкоду на шляху України до СОТ. 25 січня цього року Робоча група зі вступу України до СОТ затвердила звіт України щодо вступу до СОТ.

Україна очікує, що рішення про її приєднання до СОТ може бути ухвалене 5-6 лютого на засіданні Генеральної Ради СОТ.