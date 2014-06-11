У Хмельницькому автобус з пасажирами впав у річку, є загиблі
18:55, 11 червня 2014Суспільство
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У Хмельницькому (мікрорайон Лезневе) сьогодні вдень пасажирський автобус впав у річку.
В результаті ДТП загинула одна людина / erve.ua
Як повідомила кореспонденту УНІАН керівник прес-служби обласної міліції Інна Проник, наразі відомо про одного загиблого. Людей продовжують евакуйовувати.
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Обставини події з’ясовуються.
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