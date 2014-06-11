У Хмельницькому автобус з пасажирами впав у річку, є загиблі

У Хмельницькому (мікрорайон Лезневе) сьогодні вдень пасажирський автобус впав у річку.

Як повідомила кореспонденту УНІАН керівник прес-служби обласної міліції Інна Проник, наразі відомо про одного загиблого. Людей продовжують евакуйовувати. Читайте такожУкраїнський мікроавтобус, що розбився в ДТП у Польщі, намагався об'їхати автомобіль дорожньої служби Обставини події з’ясовуються.

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