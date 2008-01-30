В Одесі грянув грім - Гурвіц перехрестився

Міську комісію з перевірки роботи пологових будинків створив сьогодні мер Одеси Едуард ГУРВІЦ.

Як повідомили УНІАН у муніципальному управлінні інформації, розпорядження видано у зв`язку з «безпрецедентним, ганебним випадком викрадання дитини з будівлі комунальної установи «Пологовий будинок №1».

У складі комісії – депутати міської ради, медики, представники мерії і міліції. Перевірка триватиме до 7 лютого. Крім того, продовж 3 днів муніципальне управління охорони здоров`я має здійснити службове розслідування в пологовому будинку №1.