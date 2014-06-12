Донецька ОДА: дітей зі Сніжного та їх вихователів примушували до перетину кордону РФ

Донецька обласна держадміністрація у зв'язку з незаконним переміщенням вихованців Сніжнянського дитячого будинку через державний кордон України вимагає від Росії припинити порушення прав українських дітей.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Донецької облдержадміністрації, ОДА направила відповідне відкрите звернення Уповноваженого з прав дитини при Президенті Російської Федерації Павлу Астахову.

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«Донецька обласна державна адміністрація повідомляє про грубе порушення прав дитини, а саме: спроби насильницького вивезення 12.06.2014 року в Російську Федерацію 25 українських дітей з міста Сніжного Донецької області, які прямували до дитячого оздоровчого табору Дніпропетровської області, 23 з яких мають статус дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування», - сказано у зверненні.

В ОДА зазначили, що дітей та їх законних представників - вихователів міського дитячого будинку змішаного типу для дітей дошкільного та шкільного віку Сніжнянської міської ради і маму-виховательку дитячого будинку сімейного типу, озброєні представники так званої «Донецької народної республіки» примушували до перетину кордону Російської Федерації.

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«В результаті категоричної відмови мами - виховательки дитячого будинку сімейного типу покидати межі держави, їх сім'ю залишили в межах України, а 16 дітей Сніжнянського дитячого будинку у супроводі 2 вихователів було незаконно переміщено в наметовий табір для біженців м. Новошахтинська», - повідомили в облдержадміністрації.

Тому в Донецькій облдержадміністрації закликали «Уповноваженого при Президентові Російської Федерації з прав дитини забезпечити неухильне виконання Російською Федерацією положень статті 78 Додаткового протоколу до Женевських конвенцій від 12 серпня 1949 року, що стосуються захисту жертв міжнародних збройних конфліктів, а саме «Жодна сторона, що перебуває у конфлікті, не приймає заходів щодо евакуації дітей, крім як своїх власних громадян в іноземні держави...» і «для перетину кордону потрібна письмова згода батьків або законних опікунів на таку евакуацію. Якщо такі особи не можуть бути знайдені, потрібна письмова згода на таку евакуацію від осіб, які за законом несуть головну відповідальність за піклування за дітьми».

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У статті 35 Конвенції ООН про права дитини сказано: «держави-учасниці вживають на національному, двосторонньому та багатосторонньому рівнях всіх необхідних заходів для запобігання викрадення дітей, торгівлі дітьми чи їх контрабанди в будь-яких цілях і в будь-якій формі».

Враховуючи вищевикладене, Донецька обласна державна адміністрація вимагає від офіційних органів Російської Федерації використати всі можливі способи впливу і припинити порушення прав українських дітей, зупинити практику міжнародного викрадення дітей і повернути дітей-сиріт - громадян України - в Донецьку область за місцем постійного проживання, йдеться у зверненні до Астахову.