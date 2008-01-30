Електричка ”Київ-Фастів” переїхала чоловіка (фото)

Учора біля 16 години на залізничному вокзалі в Києві трапилася жахлива подія. На очах у десятків пасажирів електропоїзд "Київ-Фастів" переїхав чоловіка, який з необережності опинився на рейках.

- Я бачила весь цей жах! - розповідає Ганна Силякова з Вишневого. – Двоє чоловіків бігли прямо по залізничних коліях. Один з них встиг вилізти на високу платформу і якраз збирався подати руку своєму товаришеві. Але несподівано електричка, яка стояла на цьому шляху, рушила з місця. Чоловік, що знаходився на рейках, кинувся до приятеля, але не встиг. Останнє, що я бачила, - як він зникає під колесами потяга.

Буквально через декілька хвилин на місці події з`явилися медики. На жаль, врятувати життя вони вже не змогли. Подія затримала рух потягів всього на декілька хвилин.

Транспортна міліція поки не називає імені загиблого. Відомо тільки, що він 37 року народження і у нього в кишені міліція виявила паспорт. З розмов, чоловік з другом приїхав у столицю з села. Ймовірно, приятелі поспішали на інший потяг, який ось-ось повинен був відправитися. Оскільки обходити через перехід було дуже довго, вони вирішили скоротити шлях і піти по рейках.

Комсомольская правда в Украине