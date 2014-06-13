МЗС радить українцям не їздити до Іраку

МЗС рекомендує громадянам України у зв’язку із різким погіршенням безпекової ситуації в Республіці Ірак, спричиненим активізацією численних терористичних угрупувань у більшості регіонів, суттєвим загостренням етнічно-конфесійної конфронтації та загальним погіршенням криміногенної обстановки, утриматися найближчим часом від поїздок до вказаної країни.

Читайте такожУ США назвали 10 найбільш небезпечних для християн країн світуПро це повідомили УНІАН у Департаменті інформаційної політики МЗС України.

У разі потрапляння у надзвичайні ситуації на території Іраку громадянам України слід звертатися до Посольства України в Республіці Ірак за номерами телефонів: (00 964) 416 71 52, (00 964) 780 986 51 70.

Також функціонує цілодобова «гаряча лінія» МЗС України: (044) 238 16 57.