У Харківській області шахраї збирають гроші на неіснуючий батальйон - ВО Свобода

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Харківської обласної організації ВО «Свобода».

«Активісти Всеукраїнського об’єднання «Свобода» повідомляють, що в Ізюмі Харківської області такий собі Дмитро Беспалий збирає кошти на потреби неіснуючого батальйону «Ізюм». Ці дії фактично є шахрайством. Харківська «Свобода» закликає українців бути обережними та уважними, аби не стати жертвами шахраїв, а також звертається до правоохоронних органів із закликом перевірити діяльність Дмитра Беспалого», - йдеться в повідомленні.

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Голова Харківської обласної організації ВО «Свобода», командир взводу Харківського батальйону територіальної оборони Олексій Миргородський зазначив, що шахрай поширює в соціальних мережах неправдиву інформацію про батальйон «Ізюм» і таким чином, граючи на патріотичних почуттях громадян, збирає гроші.