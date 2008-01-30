УкрГаз-Енерго лякає споживачів підвищенням ціни на газ

У разі перегляду діючої схеми постачань природного газу ціни для споживачів підвищаться.

Про це заявив член Наглядової ради ЗАТ «УкрГаз-Енерго» Андрій ГАЛУЩАК в інтерв`ю газеті «Экономические известия».

«УкрГаз-Енерго» з початку своєї роботи реалізовував газ за ціною, яка була навіть нижчою за граничну ціну, встановлену Кабміном для «Нафтогазу». Фактично ми не використали своє право продавати газ за нерегульованим тарифом, тобто, як вказано в ліцензії - за «вільною ціною». При появі на ринку нових трейдерів з цим ціновим режимом буде покінчено. До ціни «УкрГаз-Енерго» додаватиметься трейдерська надбавка. В результаті газ продаватиметься промисловості за набагато вищою вартістю, ніж нами було заплановано на 2008 рік. Причому рівень держконтролю над ринком газу в цьому випадку різко впаде, відбудеться не уявна, а справжнісінька тінізація сектору в дусі 90-х», – сказав він.

При цьому В.ГАЛУЩАК сказав: "Причина посиленої уваги до нас органів влади зрозуміла: йдеться про спроби адміністративного переділу газового ринку України. Якщо «УкрГаз-Енерго», припустимо, спробують позбавити права продавати газ безпосередньо споживачам, це робитимуть інші, мабуть, прозоріші для когось посередники".

Як повідомляв УНІАН, 21 січня «УкрГаз-Енерго» заявило, що окремі вищі посадовці можуть вдатися до силового втручання в роботу компанії, зокрема, того ж дня Міжвідомча комісія з питань перевірки фінансово-господарської діяльності НАК «Нафтогаз України» здійснила незаконну спробу перевірити діяльність ЗАТ «УкрГаз-Енерго». Формальною підставою для цієї акції стало доручення Міністерства економіки. В «УкрГаз-Енерго» членам Міжвідомчої комісії в здійсненні перевірки було відмовлено, оскільки на це в Комісії немає законних підстав.

Міжвідомча комісія з перевірки фінансово-господарської діяльності НАК “Нафтогаз України”, яку очолив перший віце-прем`єр-міністр України Олександр ТУРЧИНОВ, має перевірити діяльність НАК за 2006-2007 рр. в місячний термін. Міжвідомча комісія була створена на засіданні уряду 9 січня.

ЗАТ "УкрГаз-Енерго" створене RosUkrEnergo AG (Швейцарія) і НАК "Нафтогаз України" навесні 2006 року. З квітня 2006 року компанія є основним імпортером природного газу в Україну, який купує в RosUkrEnergo. Частина ввезеного в країну енергоносія "УкрГаз-Енерго" поставляє кінцевим споживачам, а частину - реалізує НАК "Нафтогаз України" для подальшого постачання теплопостачальним підприємствам і бюджетним установам.