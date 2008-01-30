На Дніпропетровщині затримали серійного вбивцю

У Нікопольському районі на Дніпропетровщині міліція затримала психічно хворого 27-річного місцевого жителя, який підозрюється у вбивстві 5 осіб, зокрема 7-річної дівчинки та 13-річного хлопчика.

Про це УНІАН повідомили у Центрі зв’язків з громадськістю УИВС у Дніпропетровській області. Наразі доведено вбивство затриманим трьох людей.

У грудні 2007 р. до міліції звернулася жителька села Придніпровське Нікопольського району із заявою про зникнення своєї психічно хворої сестри. Пошуки 55-річної жінки тривали майже місяць. Тіло зниклої та вбитої жінки було знайдено у лісосмузі. За допомогою свідків міліціонери „вирахували” вбивцю.

Під час слідчого експерименту з’ясувалося, що це не перша жертва зловмисника. Також у лісосмузі міліціонери виявлені скелетовані останки 13-річного хлопчика, який зник безвісти в 2006 році. Тіло 7-річної дівчинки досі не знайдено.

Інформація про те, що міліція затримала серійного вбивцю викликала збурення мешканців Нікопольського району, які хочуть самосуду. Підозрюваного, що має статус неосудної людини, посилено охороняють. Ймовірно, замість в’язниці серійний вбивця решту життя проведе у спеціальному медичному закладі.