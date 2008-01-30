На Луганщині до смерті закатували депутата

29 січня у селищі Новопсков Луганської області у другій половині дня у власному будинку зі зв’язаними ногами і руками та кляпом у роті було знайдено мертвим депутата райради, директора ПП «Рамус» Володимира Сумарокова.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили члени новопсковського осередку Луганського комітету захисту конституційних прав і свобод громадян. За їх інформацією, у депутата не витримало серце під час тортур. У комітеті також повідомили, що В.Сумарокова вирізняла незалежна позиція, а незадовго до смерті він продав велику партію соняшнику і оголосив в інтернеті про продаж свого підприємства.

Начальник обласного управління МВС України Володимир ГУСЛАВСЬКИЙ прокоментувати ситуацію відмовився.