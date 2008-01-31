Багатодітним сім’ям, де більше 10 дітей, нададуть земельні ділянки

До кінця першого кварталу поточного року багатодітним сім’ям Луганської області, в яких виховується десять і більше дітей, будуть виділені земельні ділянки у відповідності до потреб родини.

Як передає кореспондент УНІАН, згідно з дорученням голови облдержадміністрації Олександра АНТІПОВА, яке він дав у ході обласної наради з питань поліпшення соціального становища багатодітних сімей, керівники Алчевська, Луганська, Попаснянського та Кремінського районів повинні виділити земельні ділянки у відповідності з потребами багатодітних сімей.

На нараді О.АНТІПОВ доручив міським головам і головам райадміністрацій області провести відповідну роботу, щоб до 1 лютого 2008 року за кожною сім`єю, в якій виховується 10 і більше дітей, була закріплена бізнес-структура для надання цільової соціальної допомоги.

Як повідомив голова облдержадміністрації, на сьогоднішній день бізнес-структури вже опікуються конкретними багатодітними родинами в містах Антрацит, Свердловськ і Лутугінському, Новоайдарському, Перевальському, Попаснянському районах.

Також до кінця 2008 року керівники міст і районів мають віднайти кошти для придбання або ремонту житла багатодітним сім`ям; при формуванні місцевих бюджетів на 2008 рік передбачити відповідно до обласної програми «Луганська сім`я» придбання мікроавтобусів, побутової техніки для багатодітних сімей.

О.АНТІПОВ повідомив, що в обласному бюджеті на 2008 рік передбачені кошти на придбання 28 мікроавтобусів – понад 2 млн. грн. та субвенції для покращення житлових умов на суму понад 600 тис. грн., однак це становить лише половину від потреби багатодітних родин.