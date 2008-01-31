Ціна котеджів під Києвом за минулий тиждень зросла

Середня вартість індивідуальних будинків (котеджів) у Київському регіоні з 21 по 27 січня зросла на 0,56% (на 9 дол.) - до 1 609 дол. за 1 кв. м при середній ціні реалізації середньостатистичного домоволодіння 399 тис. 342 дол.

Про це УНІАН повідомили в консалтинговій компанії SV Development.

У Києві будинки подорожчали в межах 0,38% (на 8 дол.) - до 2 100 дол. за 1 кв. м при середній вартості 522 тис. 198 дол. за домоволодіння.

За даними компанії, зростання вартості котеджів зафіксоване в Обухівському районі - на 11 дол. - до 1 944 дол./кв. м; у Києво-Святошинському - на 14 дол. - до 1 566 дол./кв. м; Бориспільському - на 4 дол. - до 1 566 дол./кв. м; Вишгородському - на 10 дол. - до 1 382 дол./кв. м; Броварському - на 9 дол. - до 1 167 дол./кв. м; Бородянському - на 13 дол. - до 1 078 дол./кв. м і Макарівському районі - на 8 дол. - до 1 027 дол./кв. м.

При цьому зниження вартості котеджів спостерігається Васильківському районі - на 6 дол. - до 1 367 дол./кв. м.

Обсяг пропозицій земельних ділянок від всієї сукупності виставлених на продаж у восьми районах Київської області (виключаючи котеджні селища) становить: у Києво-Святошинському районі - 45%, Васильківському - 16%, Бориспільському - 15%, Вишгородському - 6%, Обухівському - 7%, Бородянському - 1%, Броварському - 7% і Макарівському - 3%.

Довідка УНІАН. Вартість 1 кв. м котеджів включає вартість землі (присадибної ділянки) і будинку (котеджні селища не включено).