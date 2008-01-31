Вибух на шахті в Шахтарську: є поранені

Сьогодні вночі на приватній шахті №222 (ТОВ "Карбон") у Шахтарську в результаті вибуху важко травмовано п`ятьох гірників.

Як повідомляє Центральний штаб державної воєнізованої гірничорятувальної служби, о 4 г. 13 хв. ночі начальник ділянки шахти виявив п`ятьох постраждалих гірників при обстеженні 3-го західного конвейєрного просіку в забої виробки. Всього в шахті на момент аварії знаходилося 9 осіб.

Рятувальники, які прибули на шахту, транспортували потерпілих на поверхню, надали їм медичну допомогу і направили в лікарню.

Всі постраждалі гірники одержали опіки, переломи і отруєння рудниковим газом.

Рятувальники ведуть обстеження аварійної виробки, повідомляє "Остров".