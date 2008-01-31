«Нафтогаз» йде на крайні заходи

НАК "Нафтогаз України" заборонила "Газу України" документально оформляти об`єми природного газу, спожиті, але не сплачені облгазами і ТКЕ. Про це повідомляє "Коммерсантъ-Україна" з посиланням на прес-службу Міністерства палива і енергетики. Таке доручення у вівторок дав зампред правління НАК "Нафтогаз України" Володимир Триколич під час селекторної наради, присвяченої проблемі незадовільних розрахунків за енергоносії і проведеної главою Мінпаленерго Юрієм Проданом.

У прес-службі Мінпаленерго пояснили, що ці заходи прийняті з метою підвищення рівня розрахунків ТКЕ з "Нафтогазом". "Імпортери газу вимагають від НАК оплати газу. А споживачі за нього не розраховуються. Для того, щоб вийти з цієї ситуації, ми вимагаємо оформляти спожитий газ тільки у разі 100-процентної його оплати", - заявили у відомстві. У прес-службі "Нафтогазу" від коментарів відмовилися.

За даними Мінпаленерго, на 19 січня "Газ України" поставив природний газ на суму 1,595 млрд грн, одержавши за нього лише 310 млн. грн. Таким чином, рівень розрахунків склав 19,4%. Заборгованість теплопостачальних підприємств перед "Газом України" за спожитий в 1999-2007 роках газ складає 3,2 млрд грн.

Газ для ТКЕ поставляє дочірня компанія "Нафтогазу" – "Газ України", яка, у свою чергу, купує його у "УкрГаз-Енерго" (УГЕ). Минулого тижня компанія заявила про стурбованість тим, що з початку місяця "Нафтогаз" не провів тендеру з вибору постачальника газу і не підписав з УГЕ відповідного договору. "Згідно з газовим балансом, ТКЕ має постачатися імпортне, тобто наше паливо, а договір на його постачання досі не укладено", - повідомили в прес-службі УГЕ.

У самих ТКЕ ініціативу "Нафтогазу" сприйняли негативно. "Якщо ми відбираємо природний газ і не оформляємо його документально, по суті, компанія стає учасником схеми з розкрадання газу", - вважають в прес-службі "Кременчугтеплоцентралі". А в "Запорожтеплокоммуненерго" заявили, що розглянуть вказівку "Нафтогазу" на предмет її законності і, можливо, окаржать у суді.

Гендиректор газотрейдингової компанії "Олгаз-інвест" Юрій Коровін вважає, що НАК "Нафтогаз України" намагається таким чином перекласти відповідальність за несанкціонований відбір газу і довгі перед "УкрГаз-Енерго" на споживачів. "Якщо у НАК не буде актів прийому-здачі, то юридично він не нестиме відповідальності ні за дії споживачів по відбору газу, ні за їх борги", - погоджується управляючий партнер юридичної фірми Astapov Lawyers Андрій Астапов. Крім того, згідно з законом "Про теплопостачання" НАК "Нафтогаз України" не має права відключати тепловиків в опалювальний сезон, відзначає юрист юридичної компанії "Песков и партнеры" Геннадій Пєсков: "Тому єдиним способом юридично зняти з себе відповідальність за борги є відмова підписувати акти прийому-здачі".

За словами директора газотрейдингової компанії "Об`єднана газова група" Данила Шевельова, дії "Нафтогазу" приведуть до неконтрольованого зростання заборгованості за газ. "Схожа ситуація була на ринку газу в 1997-1998 роках. Тоді колишній `Укргазпром` проводив несанкціонований відбір російського газу і відпускав його споживачам, не підписуючи акти прийому-здачі. В результаті у нас виник борг перед Росією в $1,5 млрд", - говорить пан Шевельов. Нагадаємо, минулого тижня в "УкрГаз-Енерго" заявили, що борг "Нафтогаза" перед компанією вже досяг $251 млн.