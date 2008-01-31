Тимошенко розповіла про шанс для українських бізнесменів

Вступ України до Світової організації торгівлі зміцнить позиції національних підприємців у світових торгових процесах.

Таку думку висловила прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО в інтерв`ю телеканалу «Євроньюс» пізно ввечері 30 січня.

«Бізнес, який працює поза конкурентним полем, як правило, слабкий і нежиттєздатний. І тому конкуренція, справжня конкуренція, тільки зміцнює бізнес-середовище кожної країни. Я б хотіла, щоб вся підприємницька сфера в Україні була сильною, сучасною, конкурентоспроможною, і вступ до СОТ дає Україні такий шанс», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Прем`єр-міністр України переконана, що країна, перебуваючи тривалий час поза світовим ринком, буде «практично на узбіччі всіх торгових світових процесів».

«Ми дійсно раді тому, що Україна пройшла всі процедури, необхідні для того, щоб стати членом Світової організації торгівлі. Ми дуже чекали цього моменту, і сподіваємося, що це відбудеться 5-7 лютого», - додала глава українського уряду.