У центрі Києва з машини вкрали 1 мільйон доларів

Учора в 11 годині ранку на вулиці Прорізній (буквально в двох кроках від Хрещатика) трапилося зухвале пограбування. Четверо невідомих застали зненацька водія «Шевроле Авео» і забрали з машини кейс з 5 мільйонами гривень (близько 1 мільйона доларів).

Події розвивалися таким чином. Коли машина зупинилася на світлофорі, до неї підбігли декілька чоловіків і постукали у вікно з боку водія. Опустивши скло, чоловік тут же «виключився», навіть не встигнувши збагнути, що відбувається. Коли прокинувся, його обличчя виявилося розбитим, руки приковані наручниками до керма, а кейс з грошима і ноутбук зникли.

- Як стверджує потерпілий, йому чимось бризнули в обличчя, - сказали «Комсомольской правде» в ЦГЗ ГУ МВС столиці. - Потім нападники швиденько обнишпорили салон автомобіля. Зараз потрібно перевірити записи відеокамер спостереження, які установлені на довколишніх будинках. Вони повинні були зафіксувати картину нападу. Опитаємо свідків. Оперативна група перевіряє інформацію, звідки в машині опинилися такі гроші, і з`ясовує осіб нальотчиків. Якщо пограбування дійсно мало місце, то бандити діяли явно по наводці.

Не зважаючи на те, що інцидент відбувся в самому центрі Києва, ніхто з людей особливої уваги на нього не обернув. За словами перехожих, грабіжники пояснили, що вони оперативники, мовляв, йде звичайне затримання. Зробивши свою справу, зловмисники сховалися.

- Я бачила, як біля сріблястої машини зібралася міліція і стояв великий такий чоловік з розбитим вухом, - розповідає Інна Павленко, касир фастфуда, розташованого напроти місця події. - Покупці бачили, як бандити приспали шофера, потім розбили бічне скло і забрали валізу з грошима. До нас в магазин вже разів п`ять заходив слідчий, з`ясовував, хто що бачив.

Це вже не перший випадок, коли в Києві з салону авто викрадають велику суму. Всього тиждень тому на вулиці Шота Руставелі власник «Лексуса» позбувся кейса з 100 тисячами доларів. До водія підійшов незнайомець і щось запитав. В мить, коли чоловік був зайнятий бесідою, спільник зловмисника тихенько відкрив пасажирські двері машини і стягнув дипломат з грошима, що лежав на задньому сидінні. Тоді злочинців за гарячими слідами не знайшли.