Вакарчук хоче показати випускникам переваги навчання у ПТУ

Міністр освіти і науки України Іван ВАКАРЧУК наголошує на необхідності повернути імідж професійно-технічної освіти.

Як повідомили УНІАН у прес-службі МОН, про це він заявив на Всеукраїнській нараді заступників начальників з питань професійно-технічної освіти управлінь освіти і науки обласних державних адміністрацій.

За словами І.ВАКАРЧУКА, «суспільство повинно усвідомити, що без кваліфікованої робочої сили не отримаємо якості життя. Тому сьогодні маємо повернути імідж ПТО, повернути ті мотивації, які були у вступників і тих, хто відповідає за цю справу”.

Як відзначив міністр, підвищення привабливості та гнучкості професійно-технічної освіти залежить від її зв`язку з ринком праці. На його думку, необхідно розширювати спектр повноважень регіональних управлінь, створювати механізм фінансування з різнорівневих бюджетів.

І.ВАКАРЧУК нагадав, що для реалізації цього завдання минулого року фінансування ПТНЗ Львівської, Харківської областей та м. Києва в експериментальному варіанті здійснювалося з обласних бюджетів за рахунок коштів субвенції з державного бюджету».

Міністр відзначив позитивні результати проведеного експерименту, висловивши думку, що, «можливо, ми встановимо перехідний період на три роки, щоб кожна область визначилася, коли і які повноваження вона може приймати від міністерства, співпрацюючи із обласною радою».

І.ВАКАРЧУК наголосив на тому, що центральною проблемою є те, що фінансування йде з обласного бюджету, а майно – належить державі. “Над цим потрібно працювати, і тут потрібна законодавча база. До цього потрібно підходити виважено, щоб при передачі власності місцевим органам влади зберегти те, що є, і набути нове”, - зазначив міністр.

Надзвичайно важливим фактором успішної діяльності системи ПТО, на думку міністра, є «продуманий механізм формування обсягів державного замовлення та контингенту в цілому, бо на якість робітничих кадрів негативно впливає розбалансованість між попитом та пропозицією».

«Кожна область, кожний регіон краще знає, які потрібні руки кваліфікованого робітника. Щоб визначити обсяги на державному рівні, замовлення мало б іти знизу, щоб ми відчули, які потреби в тому чи іншому регіоні. Тоді зможемо визначати на державному рівні, які корекції і де потрібно зробити», - підкреслив І.ВАКАРЧУК.

Тому, сказав він, «ми повинні вийти на таку модель, яка задовольнила би всіх: і молодь, і роботодавців, і державу загалом. Потрібно проводити виховну роботу, показувати молоді, що будь-яка праця є достойною і потребує поваги”.

“Висококваліфікований робітник – це людина, яку поважають усі. Наше з вами завдання переконати владу на всіх рівнях, що ПТО – це головна складова освіти України, головна складова нашої духовної культури», - наголосив міністр.