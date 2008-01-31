У Києві стали більше нападати на громадян інших національностей

Комітет Верховної Ради України з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин стурбований тим, що в Києві почастішали випадки нападів на представників інших національностей. Про це сказав голова комітету Ігор ШАРОВ (фракція Блоку Литвина).

Як повідомили УНІАН в прес-службі народного депутата, І.ШАРОВ зазначив, що з початку року в Києві сталося вже три випадки нападу на представників інших національностей. Він зазначив, що, зокрема, 28 січня було “жорстоко вбито 18-річного громадянина Республіки Конго, який проживав у Києві близько року, а в грудні 2007 року отримав офіційний статус біженця”.

За його словами, правоохоронні органи мають забезпечити об’єктивне розслідування, виявити винних у вбивстві, при цьому «потрібно з’ясувати, чи була приводом до вбивства расова нетерпимість».

І.ШАРОВ також зазначив, що 16 січня, столична міліція за гарячими слідами затримала двох студентів, що побили 23-річного громадянина африканської республіки Кот-д’Івуар. Раніше в центрі столиці був побитий темношкірий баскетболіст БК Київ, громадянин США Маркус ФЕЙСОН.

«Оперативне реагування на такі випадки підтверджуватиме, що українська влада не тільки на словах бореться за права громадян незалежно від їх расової, національної належності чи релігійних переконань, а й вживає дієві заходи з метою запобігання їх порушень на побутовому рівні», – зазначив голова комітету.

І.ШАРОВ підкреслив, що Комітет ВР з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин буде постійно моніторити ситуацію щодо виконання законодавства з дотримання прав громадян незалежно від їх расової, національної належності чи релігійних переконань. «Ми використовуватимемо всі механізми, які є в парламентському комітеті, для того, щоб ця тема не спускалася на гальмах», – запевнив він.