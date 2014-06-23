Голова Харківської ОДА закликав жителів області утриматися від протистоянь

Як повідомили УНІАН у прес-службі ОДА, про це Ігор Балута заявив, коментуючи конфлікт з участю активістів Евромайдана і Антимайдана 22 червня на площі Свободи в Харкові.

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Голова ОДА зазначив, що будь-які політичні протистояння в нинішній час неприпустимі. "Сьогодні всі жителі Харківської області повинні об'єднатися навколо однієї мети - миру і спокою в Україні. Ми повинні зробити все для того, щоб ті хлопці, які сьогодні відстоюють свободу і незалежність України на Донбасі, перестали гинути", - підкреслив він.

Ігор Балута запевнив, що зі свого боку зробить все можливе для того, щоб зберегти стабільність і мир в Харківській області. "Я переконаний, що підтримка харків'ян - важливий чинник у реалізації мирного плану президента щодо врегулювання ситуації в Донецькій і Луганській областях", - підкреслив голова ОДА.

Як повідомляв УНІАН, 22 червня у Харкові відбулися зіткнення між правоохоронцями і активістами Євромайдану. Кілька людей отримали травми. За даними міліції, для з'ясування обставин затримано близько 30 учасників мітингів.