Голова Харківської ОДА закликав жителів області утриматися від протистоянь
Голова Харківської обласної держадміністрації (ОДА) Ігор Балута закликав жителів області підтримати мирний план президента країни та утриматись від протистоянь.
Як повідомили УНІАН у прес-службі ОДА, про це Ігор Балута заявив, коментуючи конфлікт з участю активістів Евромайдана і Антимайдана 22 червня на площі Свободи в Харкові.
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Голова ОДА зазначив, що будь-які політичні протистояння в нинішній час неприпустимі. "Сьогодні всі жителі Харківської області повинні об'єднатися навколо однієї мети - миру і спокою в Україні. Ми повинні зробити все для того, щоб ті хлопці, які сьогодні відстоюють свободу і незалежність України на Донбасі, перестали гинути", - підкреслив він.
Ігор Балута запевнив, що зі свого боку зробить все можливе для того, щоб зберегти стабільність і мир в Харківській області. "Я переконаний, що підтримка харків'ян - важливий чинник у реалізації мирного плану президента щодо врегулювання ситуації в Донецькій і Луганській областях", - підкреслив голова ОДА.
Як повідомляв УНІАН, 22 червня у Харкові відбулися зіткнення між правоохоронцями і активістами Євромайдану. Кілька людей отримали травми. За даними міліції, для з'ясування обставин затримано близько 30 учасників мітингів.