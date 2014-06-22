У Харкові одночасно відбудуться народне віче та хода "антимайданівців"

Як передає кореспондент УНІАН, обидва заходи заплановані на другу половину дня й відбуватимуться у центральній частині міста.

Антимайданівці під гаслом «Харків проти фашистської хунти. Подвиг діда не забудемо!» проведуть мітинг-реквієм, присвячений 73-й річниці початку Великої Вітчизняної війни.

Вони о 15:00 розпочнуть пішу ходу від «Дзеркального струменя» на вулиці Сумській до площі Свободи. Початок мітингу антимайдан запланував на 16:00.

Читайте такожУ Харкові на віче з вимогою люстрації влади зібралися 400 активістівПрихильники Євромайдану розпочнуть свою акцію о 18:00. За даними одного з координаторів харківського Євромайдану Дмитра Пилипця, Народне віче Євромайдану традиційно проходитиме біля пам’ятника Шевченку на вулиці Сумській.

За його словами, Народне віче пройде з вимогою заборони Комуністичної партії України, також буде висловлена вимога заборонити «збіговиська сепаратистів у центрі Харкова» та обговорюватиметься розслідування кримінальної справи, порушеної стосовно Харківського міського голови Геннадія Кернеса.

Після Народного віча євромайданівці анонсували пішу ходу центральною частиною міста.