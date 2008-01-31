«УНІАН-Фондовий ринок» виходить англійською

Шановні передплатники агентства УНІАН та відвідувачі сайту УНІАН!

Відтепер, починаючи з 01.02.2008, наша он-лайнова стрічка «УНІАН-Фондовий ринок» виходитиме не лише російською, але й англійською мовами. Англійська версія – «UNIAN-Stock market» - буде поширюватися серед користувачів інформації всього світу – засобів масової інформації, інвестиційних компаній, серед спеціалістів-фондовиків, тощо.

Таким чином, завдяки підтримці інвестиційної компанії CONCORDE CAPITAL, яка є генеральним партнером УНІАН з випуску російськомовної версії цього продукту, новини фондового ринку України стануть більш доступними потенційним зарубіжним інвесторам і журналістам, які спеціалізуються на цій тематиці.

Англійська версія інформаційного продукту також буде он-лайновою, вона викладатиметься у відкритому доступі на англомовній частині сайту УНІАН. Крім того, кожна новина у вигляді лінку розсилатиметься усім бажаючим. А по завершенню дня будуть формуватися підсумкові випуски, які також розсилатимуться усім, хто висловить бажання їх отримувати електронною поштою.

Користувачі зможуть самі обирати один з трьох способів отримання інформації.

УНІАН буде вдячний всім, хто висловить свої поради і побажання щодо змісту нового інформаційного продукту.