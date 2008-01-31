Всі шестеро постраждалих внаслідок вибуху на шахті ”Карбон” - в’язні

Всі шість працівників, які одержали тяжкі травми і отруєння газом у результаті вибуху на шахті №222 "Карбон" у Шахтарську 31 січня, є в’язнями "Кисільовського виправного центру №125" у м. Торезі.

Інформацію про це підтвердив начальник управління соціальної і виховної роботи обласного департаменту Управління виконання покарань Михайло МАТАНГІН.

"Так, дійсно, люди, які постраждали в результаті вибуху на "Карбоні", є в’язнями "Кисільовского виправного центру №125", розташованого в Торезі. Це люди, засуджені не до позбавлення, а до обмеження свободи", – зазначив М.МАТАНГІН.

Він уточнив, що такі ув’язнені "регулярно притягуються до роботи на різних підприємствах міста на законних підставах".

Як повідомляв УНІАН, сьогодні вночі в Шахтарську на шахті №222 (ТОВ "Карбон") в результаті вибуху травмовані шестеро робітників.