Захисники прав малого і середнього бізнесу об`єднались у Союз

В Україні створено Всеукраїнську громадську організацію «Союз захисту прав суб`єктів підприємництва».

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на презентації ВГО «Союз захисту прав суб`єктів підприємництва» повідомив почесний президент організації Віталій ЧУДНОВСЬКИЙ.

За його словами, головним завданням організації буде захист малого і середнього бізнесу.

Головою союзу обрано Володимира ДОБРОСКОКА, який заявив, що «Союз захисту прав суб`єктів підприємництва» надаватиме юридичну допомогу підприємствам малого і середнього бізнесу і співробітничатиме з органами влади. Основна увага приділятиметься роботі на регіональному рівні, а також взаємодії з галузевими й іншими асоціаціями.

За словами В.ДОБРОСКОКА, на сьогодні більш як 100 суб`єктів малого і середнього підприємництва виявили бажання працювати із союзом.

В ході презентації було озвучено звернення союзу до прем`єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО з тим, щоб уряд підтримав громадські організації в розробці механізмів громадського захисту прав і інтересів суб`єктів підприємницької діяльності.