Після вступу України до СОТ у ”зоні ризику” опиняться виробники цукру, молока, овочів

Після вступу України до Світової організації торгівлі в першу чергу можуть постраждати цукрова і молочна галузі, а також виробництво овочів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні міністр аграрної політики України Юрій МЕЛЬНИК.

«Безумовно, є ризики для деяких галузей», - сказав Ю.МЕЛЬНИК, відповідаючи на питання, як відіб`ється вступ до СОТ на аграрному секторі країни. За його словами, найбільше можуть постраждати цукрова, молочна галузі та виробництво овочів, оскільки вони базуються на дуже дрібних господарствах, які не можуть повністю відповідати показникам якості і стандартам, що висуваються. При цьому міністр відзначив, що вступ України до СОТ - це великий шанс для країни заробляти на світових ринках, які по деяких позиціях нині стали дефіцитними.

Ю.МЕЛЬНИК додав, що при вступі України до СОТ «особливих знижок нам ніхто робити не буде». За його словами, до двох основних вимог належать безпека продукції та її конкурентоспроможність. Їх виконання дозволить Україні успішно конкурувати на світових ринках, переконаний міністр агрополітики.

За його словами, Україна за рахунок найбільш затребуваної на світових ринках продукції при відповідній розумній, зваженій державній політиці зможе підтягати проблемні галузі.

Довідка УНІАН. 16 січня цього року Україна і ЄС досягли компромісу в питанні експортних мит, яке зняло останню перешкоду на шляху України до СОТ. 25 січня Робоча група зі вступу України до СОТ затвердила звіт України по вступу до цієї організації.

Україна чекає, що рішення про її приєднання до СОТ може бути ухвалене 5-6 лютого на засіданні Генеральної ради CОТ.