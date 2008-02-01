Тимошенко запропонувала академікам підтримати молодих учених

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО запропонувала Національній академії наук України розробити концепцію підтримки молодих учених.

Як передає кореспондент УНІАН, цю пропозицію Ю.ТИМОШЕНКО висловила, виступаючи на розширеному засіданні бюро президії НАН України.

«Я дуже вас прошу, вивчіть весь світовий досвід, виберіть кращу модель, яка є в світі, я не експерт з цих питань, і дайте уряду варіант, як має виглядати ця структура», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО, звертаючись до науковців.

Турботу про молодих учених вона назвала одним з пріоритетних напрямів роботи уряду.