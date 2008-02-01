На Львівщині цього року розпочнуть будівництво першої приватної шахти

Нинішнього році розпочнеться будівництво шахти "Любельська" - першої приватної шахти на Львівщині.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні під час робочої поїздки на державне підприємство "Львіввугілля" міністр вугільної промисловості Віктор ПОЛТАВЕЦЬ.

Як поінформував міністр, всі геологічні та інші дослідження вже проведено. Світовий банк і ЄБРР провели експертизи цих досліджень і шахта буде будуватися за найефективнішими технологіями, із сучасним обладнанням.

“Шахта матиме високу економічну ефективність і має стати зразком, як будувати шахти для реалізації наступних інвестиційних та державних проектів", - зазначив В.ПОЛТАВЕЦЬ.