На Дніпропетровщині затримали підозрюваних у розстрілі ”авторитета”

У Дніпропетровській області співробітники УБОЗу та карного розшуку затримали підозрюваних у розстрілі кримінального «авторитета» наприкінці минулого року.

Про це УНІАН повідомила речник Головного управління з питань боротьби з організованою злочинністю МВС України Олена МЕЛЬНИК.

За її інформацією, під час проведення оперативно-слідчих заходів щодо розкриття “замовного” вбивства мешканця Кривого Рогу Сергія Смірнова (1976 р. н.), раніше судимого, кримінальне прізвисько «Сквозняк», та нанесення тяжких тілесних ушкоджень мешканці цього міста Б. (1983 р. н.), правоохоронці встановили, що до організації та споєння злочину причетні: безробітний мешканець Кривого Рогу Г., (1975 р. н.), відомий в кримінальному світі як «Кабан», та ще троє місцевих осіб раніше не засуджених.

Зокрема, встановлено, що торік у вересні «Кабан» запропонував своєму знайомому громадянину К. вбити чоловіка на ім`я Сергій. Мотив - неприязні взаємовідносини. До скоєння злочину К. залучив двох своїх приятелів, також безробітних, пообіцявши винагороду у 10 тис. дол., повідомила О.МЕЛЬНИК.

“Зловмисники спостерігали за майбутньою жертвою цілий місяць. Тричі намагалися її вбити, втім, за обставин, незалежних від них, цей намір не змогли довести до кінця”, - зазначила речник ГУБОЗ МВС.

Вже 10 грудня о 21-й год. К. разом з двома “помічниками” на автомобілі під’їхали до будинку «Сквозняка» і влаштували засідку. За чотири години, коли той разом з подругою поверталися додому, «Сквозняка» розстріляли з автомату. Жінка отримала вогнепальне поранення стегна. Пострілів не було чутно, оскільки зловмисники скористалися глушником, який потім відкрутили, а зброю сховали. Вранці наступної доби К. розрахувався з кілерами.

Організатора навмисного вбивства – “Кабана” - правоохоронці затримали через два тижні в порядку ст.115 Кримінально-процесуального Кодексу України. Центрально-міський районний суд Кривого Рогу обрав мірою запобіжного заходу арешт. В цей же день було заарештовано ще двох осіб, причетних до «замовного» вбивства.

Під час обшуку в помешканні К. було вилучено 2,6 тис. дол., літературу з саморобного виготовлення глушників до зброї та інші речові докази у справі.

У лісосмузі неподалік від автошляху „Кривий Ріг-Дніпропетровськ” слідчо-оперативна група знайшла і знаряддя вбивства - автомат „АКСУ-74”, калібру 5,45 мм. Вилучену зброю направлено для дослідження та ідентифікації.

Наразі тривають заходи щодо затримання останнього виконавця «гучного» злочину, зазначила О.МЕЛЬНИК.