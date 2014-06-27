"Артемсіль" працює як звичайно, відвантаження продукції навіть зросло - директор

Про це повідомив журналістам на брифінгу в Києві міністр аграрної політики України Ігор Швайка.

Зокрема, коментуючи інформацію, що з'явилася в ЗМІ, про те, що «Артемсіль» підірвано, й це загрожує дефіцитом солі на продовольчому ринку України, Швайка сказав: «Підприємство не підірвано, не зупинено, воно продовжує свої виробничі процеси. Єдине, що дійсно є - це пауза в розширенні господарських зв'язків (з іншими країнами - УНІАН) через дії терористів на Донбасі», - сказав Швайка.

Присутній на брифінгу виконувач обов'язків комерційного директора компанії "Артемсіль" Денис Фоменко також підкреслив, що ажіотаж навколо дефіциту солі виник із незрозумілих причин.

Читайте такожУ Сумах жителі міста за добу скупили всі запаси солі в магазинах«Підприємство працює в звичайному режимі, паніки ніякої немає. За останні кілька тижнів ми навіть збільшили відвантаження продукції. Ви можете бути спокійні», - сказав Фоменко.

Раніше цього тижня в низці ЗМІ пройшла інформація, що внаслідок військових дій у Донецькій області «Артемсіль» підірвано й припинило свою роботу. Підприємство відразу ж спростувало цю інформацію, проте вона все одно спровокувала ажіотажний попит на сіль у продовольчих магазинах Харкова, Запоріжжя та Києва.