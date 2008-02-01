Зарплати у Києві: де заробляють 10-15 тисяч доларів

Місячний заробіток середньостатистичного киянина в грудні минулого року досяг 3048 гривень. Це в два рази більше, ніж в середньому по країні.

За даними Держкомстату, в цілому по Україні рівень зарплат за 2007 рік виріс на третину, склавши 1675 гривень. При цьому минулого року заробітки українців росли швидше, ніж в позаминулому. Але цей позитив повністю «з`їдала» інфляція, яка досягла 17%.

Традиційно дещо вище оплачується праця громадян в промислових регіонах. У Донецькій, Дніпропетровській і Запорізькій областях середня зарплата коливається в межах 1680-1840 гривень.

Найнижчі зарплати одержують жителі Тернопільської області — в середньому 1191 гривня в місяць. Не набагато більші заробітки у Вінницькій, Сумській, Волинській, Чернігівській областях. Такий же розрив між столицею і регіонами спостерігався і в 2006 році.

Як і раніше, одні з найвищих зарплат одержують працівники вугільної, хімічної, нафтопереробної, металургійної галузей. Там середній рівень зарплат доходить до 2000 гривень і вище. Найнижчі зарплати — 800 гривень — у текстильній промисловості.

Деякі працедавці ставлять під сумнів свіжі дані Держкомстату. Неофіційно вони пояснюють, що до цих пір більшість працівників одержують зарплати в конвертах. І менеджмент компаній не зацікавлений міняти таку схему відносин з персоналом.

Говорити про реальні зарплати своїх співробітників топ-менджмент більшості компаній відмовляється навідріз.

У компанії Zeppelin, яка є офіційним дилером відомої американської фірми Caterpillar в Україні, ділитися такою інформацією з громадськістю вважають зайвим. Офіційний ділер Mitsubishi Motors в Україні, компанія «Ніко» відмовилась розкрити дані про зарплати, зіславшись на конфіденційність таких даних. Не відважилися на публічність і в компанії «Союз-віктан».

А ось комерційний директор компанії VD one (виробництво і продаж чоловічого одягу) Валерій Родін не втікав від запитання про зарплати своїх працівників. «Зарплати наших співробітників коливаються від 500 до 3,5 тисяч доларів. В середньому в 2007 році вони були збільшені на 20%. Цього року також планується підвищення зарплат в межах 15-20%».

Генеральний директор текстильної фабрики «Трембіта» (Чернівці) Стела Станкевич говорить, що в 2007 році зарплати на її підприємстві виросли на 25-30%. «Наші співробітники одержують різні зарплати: від 800 гривень і вище. Все залежить від кваліфікації працівника і його бажання працювати», — пояснила Станкевич.

За словами директора в Україні рекрутингової компанії World Staff Віталія Михайлова, найзатребуванішими спеціальностями в топ-сегменті у 2007 році були девелопери, фінансисти, юристи, програмісти, інженери, співробітники рекрутингових агентств. «Директорам девелоперських компаній пропонували із старту від 10 до 15 тисяч доларів. Старшим менеджерам девелоперських компаній — 3-5 тисяч доларів. Фінансовим директорам — 5-7 тисяч доларів. Хорошим юристам — від 3 до 5 тисяч доларів», — розповів він.

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