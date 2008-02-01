«УНІАН-Енергетика» - у відкритому доступі

З 1 лютого інформаційне агентство УНІАН запускає новий продукт «УНІАН-Енергетика».

Випуск «УНІАН-Енергетика» виходитиме російською мовою в режимі он-лайн п`ять днів на тиждень (понеділок-п`ятниця) з 9.00 до 20.00.

Інформація розміщуватиметься у відкритому доступі.

У стрічці розміщуватимуться найважливіші новини нафтогазового й енергетичного сектора України, інформація про нові законодавчі і нормативні документи, новини компаній, експертні оцінки, аналітичні коментарі і прогнози фахівців, а також найважливіші міжнародні новини.