Ющенко: чи доцільно утримувати податкову адміністрацію?

Президент України Віктор ЮЩЕНКО заявляє про системні прорахунки Державної податкової адміністрації зі стягнення ПДВ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав у своєму вступному слові, відкриваючи засідання Ради національної безпеки і оборони України.

За словами Президента, торік ДПАУ виконала план з надходження ПДВ на 89,6% за зростанні номінального ВВП на 100 млрд. грн. або на 39%.

«Це свідчить про те, що в цій системі, очевидно, є прорахунки серйозного, системного характеру», - відзначив В.ЮЩЕНКО.

При цьому він додав, що Державна митна служба в 2007 році виконала план з мобілізації ПДВ на 98,7%.

«Ми стоїмо перед вибором - або нам податкову паралельно створювати без корупціонерів, з професійними людьми і людьми, які можуть володіти фіскальною політикою», - відзначив Президент.

Також він додав, що торік держбюджет втратив 6,5 млрд. грн. зі збору ПДВ. «Чи доцільно утримувати такою ціною орган, який неспроможний виконати місію за законом? Хтось, по суті, одержав на 6,5 млрд. грн. пільг із ведення свого бізнесу», - додав В.ЮЩЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, 18 січня під час зустрічі з головою ДПАУ Сергієм БУРЯКОМ Президент В.ЮЩЕНКО, посилаючись на аналіз фінансових і економічних показників, заявив про погіршення рівня надходжень податкових платежів до бюджету. Зокрема, в 2007 році виконання податковими органами плану надходжень податків і зборів здійснювалося з великою напругою. В результаті заниження макропоказників на минулий рік доходи зведеного бюджету знижено більш ніж на 10 млрд. грн. План за 2007 рік ледве виконано, а за деякими показниками план надходжень не виконано. Тривогу В.ЮЩЕНКА викликає те, що напруженою залишається ситуація й цього року.

Аналізуючи причини цієї ситуації, Президент вказав на такий недолік роботи ДПА як пасивність у боротьбі з використанням недобросовісними платниками схем ухилення від оподаткування. В.ЮЩЕНКО навів приклади конкретних компаній, які працюють за такими схемами. Для усунення таких прецедентів глава держави доручив ДПА значно активізувати протидію таким проявам.

В.ЮЩЕНКО також висунув вимогу до ДПА сфокусувати увагу на контролі за сплатою податків великими компаніями на предмет чесності їх податкових відрахувань.